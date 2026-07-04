Vai, vai... Marrocos destrói o sonho do Canadá e aguarda o “confronto de revanche”

A seleção marroquina conseguiu avançar com facilidade para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer o Canadá por 3 a 0 na noite de sábado.
Os jogadores das seleções marroquina e canadense não conseguiram marcar gols no primeiro tempo, que terminou empatado em 0 a 0.
No entanto, a equipe do técnico Mohamed Wahbi entrou no segundo tempo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou no primeiro gol, marcado por um chute forte de Ezzedine Ounahi, aos 50 minutos, após cruzamento de Hakimi.
Ounahi voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 82 minutos, após um passe preciso de Ibrahim Díaz.
Sufyan Rahimi fechou o placar dos Leões do Atlas aos 8 minutos do tempo de acréscimo (90+8).
A seleção marroquina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre França e Paraguai.
O Marrocos terá um confronto de revanche caso enfrente a França, que derrotou os Leões do Atlas na semifinal da Copa do Mundo de 2022.