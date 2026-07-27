Vai falhar o arranque da temporada? Courtois fala sobre a evolução da sua lesão

O guarda-redes belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, tranquilizou os adeptos do clube merengue quanto ao seu estado físico após a lesão que sofreu no jogo entre a Bélgica e a Espanha nos quartos de final do Mundial 2026, garantindo que já não sente qualquer incómodo e que estará pronto para regressar aos treinos assim que terminarem as suas férias de verão.

De acordo com as declarações de Courtois aos meios de comunicação belgas, durante as suas férias na Bélgica com a família e enquanto desfrutava do festival Tomorrowland e da sua própria marca de gravações, "Artist Amplifier", a lesão foi ligeira e não afetará a sua prontidão para a nova época.

Courtois afirmou: "Já não sinto qualquer incómodo. Durante o jogo, senti de imediato que não era grave. Continuam a falar em duas ou três semanas, mas assim que regressarmos aos treinos, estarei pronto. Não sinto qualquer dor de todo", em declarações que põem fim ao clima de preocupação que reinava nos corredores do clube merengue quanto à disponibilidade do seu guarda-redes titular.

A lesão de Courtois: foi a causa da eliminação da Bélgica?

A lesão de Courtois no confronto com a Espanha havia gerado grande polémica, com alguns a considerarem que foi o fator decisivo para o golo da vitória apontado pelo médio espanhol Mikel Merino nos últimos instantes do jogo, que pôs fim ao percurso da seleção belga na competição mundial.

No entanto, o guarda-redes belga minimizou a situação logo após o jogo e pressionou o seu colega Senne Lammens, reafirmando a sua vontade de continuar a jogar, mas foi o antigo treinador Rudi García quem decidiu substituí-lo por precaução, numa decisão que gerou críticas posteriores após a eliminação da Bélgica da competição.

Courtois ansioso por trabalhar com Van Bommel

Noutro contexto, Courtois manifestou o seu desejo de conversar com o novo selecionador da Bélgica, Mark van Bommel, que assumiu o cargo em substituição de Rudi García, após a demissão que se seguiu à eliminação do Mundial.

Courtois afirmou: "Não o conheço pessoalmente, mas toda a gente conhece o seu percurso no Antuérpia. Teve uma carreira notável como jogador em grandes clubes e na seleção holandesa. Por isso, aguardo com certeza a oportunidade de falar com ele", numa referência ao seu desejo de um novo começo com a seleção nacional sob a nova liderança.

Recorde-se que Courtois desfruta atualmente das curtas e necessárias férias de verão que os jogadores de futebol fazem antes de regressarem aos treinos em preparação para a nova época, que se prevê que arranque nas próximas semanas, altura em que o Real Madrid necessitará urgentemente do seu guarda-redes titular para enfrentar as competições nacionais e continentais.