Mohamed Aboutrika, ex-astro do Al Ahly e da seleção do Egito, enviou uma mensagem contundente ao português José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a derrota da equipe para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, na noite deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Durante sua análise da partida pela rede de canais "beIN Sports", Aboutrika criticou as decisões de arbitragem observadas no dérbi de Madrid, considerando que o Real Madrid foi vítima de uma aplicação desigual da lei ao longo dos dois tempos do confronto.

Disse o ex-astro do Al Ahly e da seleção do Egito: "O natural é que a equipe que joga 12 contra 10 seja a que vence, e quem tem o árbitro ao seu lado vence. No primeiro tempo, o árbitro se recusou a aplicar a lei em favor do Real Madrid, e no segundo tempo aplicou a lei contra eles".

E acrescentou: "Você vai continuar bonzinho, Mourinho? Chegou o momento da explosão, e eu quero assistir você na coletiva de imprensa. Não é porque o time está mal tecnicamente que ele deva ser prejudicado. A expulsão foi correta e legal, mas onde estava a lei no primeiro tempo? A verdade é uma vitória com a ajuda de um amigo".

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O dérbi de Madrid presenciou ampla polêmica de arbitragem, depois que o Real Madrid reclamou da não aplicação do cartão vermelho em mais de um lance durante o primeiro tempo, sendo o mais destacado a entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, além da entrada de Kang-in Lee contra Federico Valverde.

O canal do Real Madrid considerou que os jogadores mereciam a expulsão, o que teria obrigado o Atlético de Madrid a completar a partida com nove jogadores, antes que a situação terminasse com a exibição do cartão vermelho para Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, durante o segundo tempo após a intervenção do árbitro assistente de vídeo "VAR".

O dérbi terminou com a vitória do Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, em uma partida marcada por grande polêmica em torno das decisões de arbitragem, ao mesmo tempo em que Aboutrika criticou Mourinho e a forma como ele lidou com o desenrolar do confronto.