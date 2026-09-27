Vai cair? Nova previsão para a punição do Manchester City

A punição que pode ser imposta ao Manchester City, por conta das irregularidades financeiras que cometeu na Premier League, virou o assunto do momento.

Segundo o jornal "The Athletic", o Manchester City foi considerado culpado de 114 das 115 acusações que lhe foram feitas, relacionadas a irregularidades financeiras na Premier League entre os anos de 2009 e 2018.

A punição por isso pode variar de qualquer coisa entre uma multa pesada, perda de pontos, retirada de títulos daquele período, até o rebaixamento.

Muitas vozes expressaram sua opinião sobre uma situação que causou grande alvoroço no mundo do futebol, entre elas a do analista especialista em futebol internacional, Julio Maldonado "Maldini".

Um dos participantes do programa "Tiempo de Juego", no quadro "Hora Maldini", comentou: "Acho que o caso merece uma punição exemplar, porque há muitos prejudicados".

E acrescentou: "Acho que vão lhes dar uma punição de perda de 50 pontos, ou algo parecido, 50 pontos para que possam continuar lutando nas partidas, mas eles sabem que serão rebaixados para a divisão inferior".