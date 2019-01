Vágner Love já não treina mais com o time principal do Besiktas

Com salários atrasados, atacante brasileiro tenta há semanas rescindir contrato de forma amigável com o clube turco

À procura de um acordo para rescindir de forma amigável com o Besiktas, Vágner Love, sabe o Blog Ora Bolas, já não está mais treinando com o time principal. A decisão foi tomada pelo treinador Senol Gunes, que recentemente declarou que aguarda a saída do atacante brasileiro.

Na negociação com o clube turco que já dura semanas, Love, vale lembrar, aceitou a abrir mão do dinheiro que tem direito pelo contrato de um ano e meio que ainda deveria cumprir (até junho de 2020), mas, por outro lado, faz questão de receber os salários atrasados.

No Brasil, Corinthians e Flamengo acompanham com atenção o imbróglio envolvendo o futuro do veterano atacante, que, aos 34 anos, tem o desejo de voltar em definitivo para o país de origem.

Vágner Love está no futebol da Turquia desde o segundo semestre de 2016, quando trocou o Monaco pelo Alanyaspor, onde voltou a brilhar, tendo feito 34 gols em 44 jogos, e acabou negociado com o Besiktas no início de 2018. No clube de Istambul, marcou 11 gols em 29 partidas.