Love quer apenas receber os salários atrasados para avançar com a rescisão no Besiktas

Aos 34 anos, atacante espera voltar ao futebol brasileiro e já sabe que tem as portas abertas no Corinthians e no Flamengo

Vágner Love está cada vez mais perto de rescindir contrato com o Besiktas, que nos últimos meses tem convivido com uma forte crise financeira. O Blog Ora Bolas sabe que o veterano atacante resolveu a abrir mão do dinheiro que tem direito pelo contrato de um ano e meio que ainda deveria cumprir (até junho de 2020), mas, por outro lado, faz questão de receber os salários atrasados.

Internamente, Love conseguiu o aval do treinador Senol Gunes para deixar o clube turco - o mesmo aconteceu com o lusobrasileiro Pepe, que entrou em acordo e rescindiu no início desta semana. Resta, agora, a liberação por parte da diretoria, o que pode acontecer na próxima semana. Enquanto isso, no Brasil, Corinthians e Flamengo acompanham com muita atenção o imbróglio envolvendo o goleador. Os dois, aliás, já manifestaram interesse em contratá-lo.

Aos 34 anos, o atacante está no futebol da Turquia desde o segundo semestre de 2016, quando trocou o Monaco pelo Alanyaspor, onde voltou a brilhar, tendo feito 34 gols em 44 jogos, e acabou negociado com o Besiktas no início de 2018. No clube de Istambul, marcou 11 gols em 29 partidas.