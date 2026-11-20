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Vitória sobre o Coritiba deixa Peixe a quatro pontos do G-6, e classificação continental pode influenciar contratações, renovações e permanências para 2027

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O Santos chega à reta final do Brasileirão com a possibilidade de transformar uma recuperação na tabela em um passo importante para o planejamento de 2027. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (18), o Peixe chegou aos 50 pontos e se aproximou do G-6, zona que garante vaga direta na próxima edição da Libertadores. A equipe está a quatro pontos de Bahia e Atlético-MG, que ocupam quinto e sexto lugares, respectivamente, e ainda tem três rodadas para tentar entrar na zona de classificação.

A possibilidade de disputar a Libertadores em 2027 pode mudar os planos da diretoria para a montagem do elenco. A classificação aumentaria a capacidade financeira do clube e ajudaria nas negociações por reforços, além de facilitar a permanência de jogadores importantes. Um dos principais casos é o de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro, cuja continuidade na Vila Belmiro pode ser favorecida por uma vaga no torneio continental. Arthur, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha também estão entre os nomes que podem ter suas renovações facilitadas.

A situação de Cuca também passa pelo planejamento da próxima temporada. O treinador tem contrato até 31 de dezembro e ainda não definiu seu futuro, preferindo aguardar as eleições presidenciais do clube, marcadas para 12 de dezembro. A disputa por uma vaga na Libertadores pode pesar na decisão do técnico, que terá de avaliar o projeto esportivo e as condições oferecidas pela próxima gestão antes de confirmar a permanência.

As contas para a classificação ainda dependem de resultados paralelos. O Santos precisa vencer os três jogos restantes, contra Grêmio, Vitória e Botafogo, e torcer por tropeços dos concorrentes. A disputa pode, porém, ganhar novas vagas: Palmeiras e Grêmio já estão garantidos na Libertadores por disputarem a final da Copa do Brasil, enquanto o Atlético-MG pode abrir outra vaga caso conquiste a Sul-Americana. Além disso, um eventual rebaixamento do Grêmio poderia ampliar a zona de classificação, já que equipes da Série B não podem disputar a competição continental.

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Entre os principais destaques santistas no Brasileirão estão Gabigol e Neymar. O camisa 9 é o artilheiro da equipe na competição, com 16 gols e quatro assistências em 27 partidas, enquanto Neymar soma oito gols e três assistências em 16 jogos. Álvaro Barreal também tem participação importante, com cinco gols e uma assistência em 28 aparições. O desempenho do trio tem sido fundamental para manter o Santos vivo na briga por uma vaga continental.

Próximas partidas SAN Brasileirão 19:00 GRE Assistir

O próximo compromisso do Santos será contra o Grêmio, na segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Morumbis, em São Paulo, e pode representar mais um passo importante para o Peixe na tentativa de garantir uma vaga na Libertadores e, consequentemente, fortalecer o planejamento para 2027.