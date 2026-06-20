Após a goleada da Seleção Holandesa sobre a Suécia (5 a 1), Rafael van der Vaart defendeu Bart Verbruggen. Segundo o analista da NOS, o goleiro desempenhou um papel importante em uma noite em que, sobretudo, o ataque holandês recebeu muitos elogios.

“E o goleiro jogou bem hoje, não é? Isso também merece ser destacado”, afirmou Van der Vaart à NOS. “Verbruggen fez algumas boas defesas.”

Pierre van Hooijdonk concorda e destacou o momento decisivo pouco antes do intervalo. “Isso é o engraçado com os goleiros. É preciso ter sorte também, e naquele tiro livre no primeiro tempo ele, na verdade, errou a posição. O gol foi anulado e, depois disso, não falamos mais nisso.”

Van Hooijdonk se refere ao momento aos 45 minutos, quando Gustaf Lagerbielke parecia ter marcado de cabeça após uma cobrança de falta. Verbruggen errou completamente a bola, mas o goleiro foi salvo pelo bandeirinha: o atacante sueco estava impedido.

Depois disso, Verbruggen se recuperou de forma contundente. Nos acréscimos do primeiro tempo, ele defendeu com os punhos uma cobrança de falta de Viktor Gyökeres e, pouco depois, fez uma excelente defesa em um chute de Yasin Ayari no ângulo curto.

Verbruggen também havia sido fundamental no início do primeiro tempo. Aos sete minutos, ele defendeu uma tentativa de Gyökeres, enquanto aos 37 minutos voltou a fazer uma defesa em um chute do atacante sueco.

Após o intervalo, Verbruggen teve novamente a chance de se destacar. Aos 84 minutos, ele se lançou com elegância para defender uma tentativa de Alexander Isak e desviou a bola com a mão estendida.

“Depois disso, ele fez várias defesas excelentes, principalmente aquela que foi chutada no ângulo curto”, disse Van Hooijdonk. “Uma partida fantástica.”