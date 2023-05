Uzbequistão x Israel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final do Mundial sub-20

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), pelo mata-mata da Copa do Mundo sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Uzbequistão e Israel se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelas oitavas de final do Mundial sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Após conquistar a classificação no mata-mata da Copa do Mundo sub-20 como vice-líder do Grupo A, com quatro pontos, o Uzbequistão, até o momento, venceu a Guatemala por 2 a 0, empatou com a Nova Zelândia por 2 a 2 e perdeu para a anfitriã Argentina por 2 a 1.

Já Israel encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo C, também com quatro pontos. A seleção israelense perdeu para a Colômbia por 2 a 1 na rodada de estreia, empatou com o Senegal por 1 a 1 e venceu o Japão por 2 a 1.

Prováveis escalações

Uzbequistão sub-20: Boymurodov; Khusanov, Ortikboev, Urozov, Abdurakhmatov, Akhrorov; Rakhmonaliev, Askarov, Esanov; Fayzullaev e Kholdorkhonov. Técnico: Farhod Nishonov.

Israel sub-20: Tomer Tzarfati; Ilay Feingold, Or Israelov, Stav Lemkin, El Yam Kancepolsky; Shon Edri, Ilai, Madmoun, Ariel Lugassy; Anan Khalaili. Hamza Shiblie e Dor Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

Desfalques

Uzbequistão

Não há desfalques confirmados.

Israel

Ran Binyamin está suspenso.

Quando é?

• Data: terça-feira, 30 de maio de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Malvinas Argentinas - Mendoza, ARG