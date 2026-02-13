URT e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (14), às 19h (de Brasília), na Arena DB - DanBred, em Patos de Minas, pela última rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir URT x Cruzeiro ao vivo

O jogo entre URT e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo canal ge tv, no YouTube, do sportv, na TV fechada, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Mirassol por 2 a 2 pelo Brasileirão, o Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Mineiro 2026. Líder do Grupo C, com 12 pontos, a Raposa entra em campo já com a vaga garantida na semifinal. Em sete partidas disputadas, o time celeste soma quatro vitórias e três derrotas, mantendo boa campanha na competição estadual.

Do outro lado, a URT lidera o Grupo A com 11 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, que aparece na segunda colocação pelos critérios de desempate. Após embalar uma sequência positiva de três vitórias e dois empates, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro e busca a recuperação para se manter na ponta da tabela.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabricio Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Tite .

URT: Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés.

Desfalques

URT

Arlen cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Marquinhos, Matheus Cunha, Chico da Costa e Jonathan Jesus estão machucados.

Que horas começa URT x Cruzeiro

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis