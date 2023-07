Universitario x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana

Timão volta a campo nesta terça-feira (18), no Estádio Monumental "U"; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Universitario na noite desta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental "U", no Peru, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Como venceu a ida por 1 a 0, o Timão tem a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming e do YouTube e TikTok do SBT Sports, na internet ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, conquistada após eliminar o América-MG nos pênaltis por 3 a 1, o Corinthians volta a campo com o objetivo de garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Timão entrou no torneio após ficar em terceiro lugar do Grupo E da Copa Libertadores, com três derrotas, um empate e duas vitórias na fase de grupos. Se avançar, terá pela frente o Newell's Old Boys nas oitavas.

Do outro lado, o Universitario, que terminou na vice-liderança do Grupo G da Sul-Americana, com 10 pontos, vem de três vitórias seguidas no Campeonato Peruano. Porém, para avançar no torneio sul-americano, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Matheus Araújo (Renato Augusto); Guilherme Biro (Wesley), Adson (Pedro) e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Universitario: Carvallo; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Urena, Barco, Flores; Quispe; Urruti, Rivera. Técnico: Jorge Fossati.

Desfalques

Corinthians

Paulinho, Gustavo Silva e Chrystian Barletta seguem lesionados.

Universitario

Alex Valera, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Quando é?