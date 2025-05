Universidad de Quito x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio Olímpico Atahualpa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universidad de Quito e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Com duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vitória volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Vice-líder do Grupo B, com seis pontos, o Rubro-Negro segue na briga por uma vaga nos playoffs. Até o momento, a equipe baiana soma uma vitória sobre o Cerro Largo por 1 a 0, empates com o Universidad de Quito por 1 a 1 e com o Defensa y Justicia por 0 a 0, além de uma derrota para o próprio Cerro Largo pelo mesmo placar, 1 a 0.

Por outro lado, o Universidad de Quito entra em campo já classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Invicto na competição, o time equatoriano acumula três vitórias e dois empates nesta edição do torneio.

Prováveis escalações

Universida de Quito: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luis Castillo; Rooney Troya e Jerónimo Cacciabue; Azarias Londoño, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios.

Vitória: Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos) e Jamerson Bahia; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Ronald e Pepê; Janderson, Gustavo Mosquito e Wellington Rato.

Desfalques

Universidad de Quito

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?