Rubro-negro topa fazer negócio e espera chilenos para avançar

A Universidad Católica, do Chile, abriu conversas com o lateral Mauricio Isla, do Flamengo. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Cesar Melo e confirmada pela GOAL.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Conforme trouxe a GOAL recentemente, o Flamengo não vai dificultar a saída de Mauricio Isla. O jogador tem contrato com o rubro-negro até dezembro e não terá o vínculo renovado.

Ainda segundo soube a GOAL, o Flamengo não exige grandes valores para liberar o atleta e topa conversar por uma compensação financeira simbólica ou até mesmo manter um percentual do jogador.

Mais artigos abaixo

A GOAL apurou que é desejo de Mauricio Isla um acerto com a Universidad Católica.

O lateral nunca jogou profissionalmente no Chile e entende que chegou o momento.