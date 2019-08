United, Arsenal, Porto: veja os grupos da Europa League 2019/20

Os Red Devils terão uma longa viagem ao Cazaquistão e os Gunners enfrentaram o Frankfurt, adversário na semifinal do ano passado

Nesta quinta foram definidos os grupos da UEFA . No grupo L, o terá longas e cansativas viagens para o Cazaquistão e , para enfrentar Astana e Partizan, respectivamente. Completa o grupo do United o holandês AZ Alkmaar. Mas as duas viagens longas podem atrapalhar até mesmo as pretensões do clube nas competições inglesas.

Outro gigante inglês que não terá uma fase de grupos tranquila é o , que jogará contra o , equipe rival na semifinal da temporada passada. Mas embora seja um confronto pesado, os alemães perderam duas peças importantes: Luka Jovic e Sebastian Haller. Vice-campeões na última edição, os Gunners terão pela frente no grupo F ainda o Standard Liege, da , e o português Guimarães na tentativa de Unai Emery conseguir mais um título da Europa League.

O terceiro inglês nesta Europa League é o , que enfrentarão o gigante turco e o português Braga, além do campeão eslovaco Slovan Bratislava. É a primeira competição continental do Wolves em 39 anos.

O , um dos times de maior sucesso na Europa League, conseguindo um tricampeonato entre 2014 e 2016, não terá tantas dificuldades para avançar no grupo A. Seus adversários serão o APOEL, do Chipre, Qarabag, do Azerbaijão, e Dudelange, time de Luxemburgo.

O campeão escocês não terá vida fácil no grupo A da competição. Os adversários da equipe serão a , da , o , da , e o campeão romeno Cluj, que desclassificaram o Celtic nas fases preliminares da no ano passado. O grande rival da equipe, o , também não teve muita sorte no sorteio e enfrentarão o , de , , da , e o holandês .

Outro confronto pesado que acontecerá ainda na fase de grupos da Europa League será entre e Borussia Monchengladbach, no grupo J. A chave é completada por Istambul e o estreante na competição Wolfsberger, da Áustria.

Confira todos os grupos da Europa League 2019-20

Grupo A

Sevilla ( )

APOEL (Chipre)

Qarabag (Azerbaijão)

Dudelange (Luxemburgo)

Grupo B

Dynamo Kiev ( )

Copenhagen ( )

Malmo ( )

Lugano (Suíça)

Grupo C

(Suíça)

Krasnodar ( )

(Espanha)

Trabzonspor ( )

Grupo D

Spoting Lisboa (Portugal)

( )

Rosenborg (Noruega)

LASK Linz (Áustria)

Grupo E

Lazio (Itália)

Celtic ( )

Rennes (França)

Cluj (Romênia)

Grupo F

Arsenal ( )

Eintracht Frankfurt ( )

Standard Liege (Bélgica)

Vitória Guimarães (Portugal)

Grupo G

Porto (Portugal)

Young Boys (Suíça)

Feyenoord (Holanda)

Rangers (Escócia)

Grupo H

(Rússia)

(Bulgária)

(Espanha)

Ferencvaros (Hungria)

Grupo I

(Alemanha)

Gent (Bélgica)

Saint-Etienne (França)

Olexandriya (Ucrânia)

Grupo J

Roma (Itália)

Borussia Monchengladbach (Alemanha)

Istambul Basaksehir (Turquia)

Wolfsberger (Áustria)

Grupo K

Besiktas (Turquia)

Braga (Portugal)

Wolves (Inglaterra)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Grupo L

Manchester United (Inglaterra)

Astana (Cazaquistão)

Partizan (Sérvia)

AZ Alkmaar (Holanda)