Unión Española x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Unión Española e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo F com seis pontos, o Fluminense tenta manter os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Após vencer o Once Caldas por 1 a 0 e golear o GV San José por 5 a 0 nas duas primeiras rodadas, o Tricolor entra em campo em busca de mais uma vitória. Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho optou por poupar os titulares, que permanecem no Rio de Janeiro focados no clássico contra o Botafogo, marcado para o próximo sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Com a ausência do treinador, quem assume o comando da equipe é o auxiliar Alexandre Mendes.

Por outro lado, o Unión Española busca a primeira vitória na Sul-Americana. Com apenas um ponto conquistado, a equipe chilena empatou com o GV San José por 1 a 1 e venceu o Once Caldas por 2 a 0.

Prováveis escalações

Unión Española: Franco Torgnascioli; Simón Ramírez, Valentín Vidal, Nicolás Díaz, Felipe Espinoza; Agustín Nadruz, Matías Marín; Ariel Uribe, Bryan Carvallo, Pablo Aránguiz; Ignacio Jeraldino.

Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Leo Jance; Bernal, Nonato e Lezcano; Serna, Keno e Everaldo.

Desfalques

Unión Española

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Otávio, Guga, Riquelme Felipe, Isaque e Thiago Silva estão lesionados, enquanto Renato Augusto e Gabriel Fuentes estão em transição física.

Quando é?