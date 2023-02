Único zagueiro a jogar todas as partidas de 2023, Maidana exalta América-MG por boa fase

Jogador esteve em campo como titular nas três vitórias do América-MG em 2023. Ele foi destaque contra Pouso Alegre, Villa Nova e Cruzeiro

Invicto em 2023, o América-MG tem Iago Maidana como pilar defensivo da equipe. Ele foi o único zagueiro do elenco comandado por Vagner Mancini a atuar em todos os jogos da temporada.

Com o defensor em campo, o time sofreu apenas um gol — na vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O momento do atleta culmina na titularidade incontestável.

Ele atuou sem ser substituído nos triunfos sobre Pouso Alegre e Villa Nova, mas deixou o campo no segundo tempo da partida com o Cruzeiro, no último sábado (4). No período, apenas um gol sofrido.

Iago Maidana inicia o segundo ano como jogador do América-MG — ele defendeu o clube pela primeira vez na temporada passada. O zagueiro aponta o que foi feito para que ele possa se destacar no time comandado por Vagner Mancini.

"Eu estou muito contente por estar aqui e, inclusive, me surpreendi com o que o clube me apresentou. É um clube que tem estrutura, dá condições e recebe bem os atletas que chegam. Eu me sinto em casa. Com o crescimento do clube, os jogadores crescem também. Tem a ver com a comissão técnica ter permanecido. É muito mais fácil para evoluir um atleta. É isso que fez a minha carreira alavancar. Sou muito grato pelas portas que o América me abriu e vem abrindo", disse em entrevista à TV Band.