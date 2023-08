Único invicto das quatro séries do Brasil, Ferroviário brilha com Paulinho Kobayashi

Ex-jogador de Santos, Portuguesa e Athletico-PR conduz time cearense na disputa do mata-mata da Série D do Brasileirão

O Ferroviário entra em campo neste domingo (19) para enfrentar o Nacional-PB pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Liderado pelo técnico Paulinho Kobayashi, ex-jogador de Santos, Portuguesa e Athletico-PR, o time fechou a primeira fase do torneio nacional de forma invicta, com 11 vitórias e três empates. Esta foi a melhor campanha da história da primeira fase do torneio, superando os feitos de Castanhal-PA (2021), Brasiliense (2022), Retrô (2022) e Ferroviária-SP (2021).

Em entrevista à GOAL, o treinador do clube enalteceu o feito, mas não escondeu que tem objetivos maiores à frente do time cearense na atual temporada: "Vivemos um momento legal, graças ao comprometimento dos jogadores, mesmo contra time com investimento muito alto. Eu falo que os jogadores abraçaram minha ideia, a parte física também. Com isso, disposição e vontade fizeram diferença. Desde o início, acontecem as coisas por causa da entrega. Mas nosso objetivo maior é levar o time à Série C e à Copa do Brasil", afirmou Paulinho Kobayashi.

Até o momento, a meta é traçada à risca. Na primeira fase de mata-mata, o Ferroviário empatou por 1 a 1 no jogo de ida com o Princesa e venceu a volta por 3 a 0, garantindo a classificação para as oitavas de final. Na nova etapa do torneio, o time enfrenta o Nacional-PB. No primeiro duelo contra os paraibanos, o time comandado por Paulinho Kobayashi empatou por 0 a 0. Na volta, em casa, a equipe tenta avançar para as quartas de final.

Em meio à disputa do mata-mata da Série D, o Ferroviário também entra em campo pela Copa Fares Lopes, do Ceará. O torneio garante vaga na Copa do Brasil ao campeão. A equipe chegou à decisão depois de uma goleada por 5 a 1 sobre Pacajus, na semifinal.

Em duas frentes e com uma campanha convincente, Paulinho Kobayashi destaca o processo de montagem do elenco para a atual temporada. Ele destaca as indicações feitas, mas reconhece o trabalho do diretor de futebol do clube, Raul Santos.

"Quando cheguei aqui, o time estava bem montado. O executivo Raul Santos fez isso. Trouxe alguns nomes por minha indicação, mas a maior parte do time é daqui da região. Já começamos o ano com decisão, contra o Asa de Arapiraca, enfrentamos o Confiança, conseguimos vaga na Copa do Nordeste e fomos bem na competição. Não foram contratações que tivemos que ir ao mercado, foram contratações baratas", explicou o treinador.

A boa temporada do Ferroviário sob o comando de Kobayashi não é um feito recente. Desde o início do ano, a equipe surpreende e conquista bons resultados pelo Brasil. A principal competição regional do país — a Copa do Nordeste — pôde atestar a qualidade do time, que chegou às quartas de final, ao lado de potências como Fortaleza, Sport e Ceará.

"Conseguimos um feito inédito na história do clube, chegamos à segunda fase da Copa do Nordeste. Só perdemos o último jogo para o Náutico, porque estávamos com time alternativo. Durante a competição, fomos muito bem e chegarmos às quartas de final [quando perdeu para o Fortaleza]", relatou.

Os números de Paulinho Kobayashi à frente do Ferroviário são convincentes e o credenciam como um dos treinadores mais promissores do país. O técnico de 53 anos comandou a equipe por 42 partidas, com 22 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Ele tem 62,7% de aproveitamento no ano. Com desempenho sólido, ele sonha com uma vaga nos principais clubes do país.

"Meu objetivo é chegar a uma Série B, Série A, quero conquistar aqui para o mercado se abrir. Os dirigentes dessas divisões são restritos aos mesmos nomes que já têm experiência. Eu penso nisso, meu maior objetivo é esse, porque tenho conhecimento. Fiz todos os cursos da CBF. O que falta, agora, é a oportunidade. Espero por ela, porque capacidade eu tenho", afirmou.