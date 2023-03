União-MT x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Vivendo ótima fase, o Galo estreia na Copa do Brasil com a vantagem do empate para seguir adiante

União Rondonópolis e CRB, se enfrentam às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (1º de março), no Estádio Engenheiro Luthero Lopes, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e também no Premiere FC.

Nesta fase da competição, os times com maior pontuação no ranking da CBF têm a vantagem do empate no jogo único. Neste caso, quem joga pelo empate é o CRB.

Prováveis escalações

União: Elias; Leo Campos, Barão, Bruno Maia e Félix Jorge; Serginho, Michel e Ruan Bahia; Caique, Davidson, Eltinho (Alessandro).

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine (João Paulo); Mike, Renato e Anselmo Ramon.

Desfalques

União

Gian (meia)

CRB

Sem desfalques confirmados

Quando é?