União Cacoalense x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

União Cacoalense e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 19h30 (de Brasília), no Estádio O Luisão, em São Carlos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreou com vitória ao vencer o Real Brasília por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 16, somando três pontos. Já o União Cacoalense ficou no empate por 2 a 2 com o São-Carlense e aparece na terceira colocação da chave, com um ponto conquistado.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Peixe enfrenta o São-Carlense no sábado (10). No outro confronto, o União Cacoalense mede forças com o Real Brasília. Os dois primeiros colocados do grupo garantem vaga na segunda fase da competição.

Santos: Rodrigo Falcão, Marcelo Torrez, Vinicius Lira, João Pedro Chermont, João Ananias, Bernardo Paias, Gustavo Henrique, Pepê Fermino, Enzo Boer, Mateus Xavier, Rafael Freitas.

União Cacoalense: João Pedro, Ricardo Augusto, André, Mateus, Nícolas Silva, João Victor, Ji-Paraná, Kaye, Marcos, Gutinho, Laerte.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

União Cacoalense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

quarta-feira, 07 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio O Luisão - São Carlos, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis