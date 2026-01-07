+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos sub-20, 2025Reinaldo Campos/ Santos F.C
Mounique Vilela

União Cacoalense x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Estádio Luisão; confira a transmissão e outras informações do jogo

União Cacoalense e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 19h30 (de Brasília), no Estádio O Luisão, em São Carlos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreou com vitória ao vencer o Real Brasília por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 16, somando três pontos. Já o União Cacoalense ficou no empate por 2 a 2 com o São-Carlense e aparece na terceira colocação da chave, com um ponto conquistado.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Peixe enfrenta o São-Carlense no sábado (10). No outro confronto, o União Cacoalense mede forças com o Real Brasília. Os dois primeiros colocados do grupo garantem vaga na segunda fase da competição.

Santos: Rodrigo Falcão, Marcelo Torrez, Vinicius Lira, João Pedro Chermont, João Ananias, Bernardo Paias, Gustavo Henrique, Pepê Fermino, Enzo Boer, Mateus Xavier, Rafael Freitas.

União Cacoalense: João Pedro, Ricardo Augusto, André, Mateus, Nícolas Silva, João Victor, Ji-Paraná, Kaye, Marcos, Gutinho, Laerte.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

União Cacoalense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio O Luisão - São Carlos, SP 

Links úteis

Publicidade

