Unión x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela oitava rodada; veja como acompanhar na internet

Unión e Racing se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, pela oitava rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão ao vivo, mas o torcedor pode acompanhar em tempo real na GOAL.

O Unión chega para a partida tentando emplacar seu terceiro jogo sem derrota. Nas últimas duas partidas, a equipe empatou com o Rosario Central, fora de casa, e bateu o Estudiantes por 2 a 0, jogando em casa. O Unión ocupa a 21ª colocação no Campeonato, com sete pontos conquistados.

Do outro lado, o Racing busca a sua segunda vitória consecutiva após bater o Sarmiento, por 1 a 0, na última rodada. A equipe ocupa a sétima colocação na tabela, com 11 pontos conquistados, cinco a menos que o líder San Lorenzo.

Prováveis escalações

Unión: Santiago Mele, Federico Vera, Oscar Piris, Claudio Corvalan, Lucas Esquivel, Yeison Gordillo, Luciano Aued, Martin Cañete, Imanol Machuca, Mauro Luna Diale e Daniel Juarez.

Racing: Arias; Mura, Galván, Piovi, Rojas, Nardoni, Moreno, Hauche, Matías Rojas, Romero e Johan Carbonero.

Desfalques

Unión

Sem desfalques confirmados.

Racing

Emiliano Vecchio, Leonel Miranda, Leonardo Sigali e Gonzalo Piovi, lesionados, desfalcam o Racing.

Quando é?