Unai Simón derruba o reinado da lenda italiana... e é coroado rei dos jogos sem sofrer gols na Copa do Mundo

O goleiro da seleção espanhola, Unai Simón, alcançou um feito histórico sem precedentes na Copa do Mundo, ao se tornar o jogador com a maior sequência de minutos em campo sem sofrer nenhuma derrota na história da competição.

A seleção espanhola garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória convincente sobre a Áustria por 3 a 0.

Mikel Oyarzabal abriu o placar aos 36 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Marc Cucurella para mandar a bola para o fundo da rede com maestria.

No segundo tempo, a “La Roja” continuou a impor seu domínio, e Pedro Porro converteu a superioridade em um segundo gol (66) com uma cabeçada forte após passe decisivo de Álex Baína.

Um minuto antes do fim do tempo regulamentar, Oyarzabal voltou a marcar, encerrando a goleada com seu segundo gol pessoal e o terceiro da Espanha, garantindo a classificação de sua seleção para a próxima fase.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Simón chegou a 519 minutos consecutivos pela seleção de seu país na Copa do Mundo sem sofrer nenhuma derrota, gravando seu nome em letras de ouro nos registros do torneio mundial.

Com esse número, o goleiro do Athletic de Bilbao conseguiu quebrar o recorde anterior, que pertencia ao lendário goleiro italiano Walter Zenga e que se manteve em 517 minutos por muitas décadas.

Essa conquista reflete a grande estabilidade que Simón oferece à “La Roja” e sua capacidade de transmitir confiança e solidez à defesa no maior palco do futebol mundial.