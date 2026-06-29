Uma viagem de 30 horas... Mendy retorna à seleção do Senegal para a Copa do Mundo

O goleiro senegalês Édouard Mendy se prepara para retornar ao campo de treinamento da seleção de seu país para a Copa do Mundo de 2026, após uma rápida viagem à Arábia Saudita.

Mendy havia viajado para Jeddah para realizar exames médicos detalhados, sob a supervisão de seu clube, o Al-Ahli da Arábia Saudita, após se lesionar na partida contra a Noruega, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Mendy ficou de fora da última partida da fase de grupos contra o Iraque, jogo que terminou com a vitória dos Leões da Teranga por 5 a 0.

O renomado jornalista Ben Jacobs informou, em sua conta no site X, que “Mendy passou por uma viagem de ida e volta que durou 30 horas, após se deslocar à Arábia Saudita para avaliar a lesão no joelho”.

Ele continuou: “O goleiro retornará ao campo de treinamento da seleção do Senegal amanhã, terça-feira, para se preparar para o confronto contra a Bélgica nas oitavas de final”.

Ele destacou: “O Al-Ahli desejava realizar uma avaliação da lesão, enquanto Mendy demonstrou satisfação em retornar à Arábia Saudita. Além disso, ele solicitou viajar imediatamente para poder voltar a tempo de acompanhar a partida de sua seleção contra a Bélgica”.

E concluiu: “Mendy ainda espera voltar a jogar pelo Senegal caso a seleção consiga se classificar para a próxima fase, sendo que a Federação Senegalesa avaliará novamente sua condição física assim que ele retornar”.