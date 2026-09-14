O internacional espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, deu continuidade ao seu brilho artilheiro excepcional nas últimas partidas, em meio ao acirramento da disputa pela Bola de Ouro, prêmio pelo qual ele compete com confiança, sem implorar por ele, mas sim reivindicando-o ao dizer: "Eu mereço", em declarações ao programa "Universo Valdano".

Yamal tornou-se o primeiro jogador do elenco catalão a marcar três duplas consecutivas em partidas do Campeonato Espanhol, diante de Rayo Vallecano, Valencia e Levante, sendo o primeiro a alcançar esse feito depois de Lionel Messi, em abril de 2017, e de Robert Lewandowski, em outubro de 2024.

A jovem promessa acrescentou a esse saldo um gol de falta direta contra o Feyenoord, elevando seu total a sete gols em quatro partidas, um índice praticamente inédito para o dono da camisa número 10, que parece determinado a provar que não se contenta apenas em confundir as defesas, criar jogadas e dar passes decisivos, mas que também é capaz de registrar números artilheiros impressionantes.

Segundo o jornal espanhol "As", um olhar rápido sobre o histórico artilheiro do jogador confirma o grande crescimento de sua capacidade de marcar, já que, no ano passado, ele se limitou a marcar apenas dois gols em suas primeiras sete partidas com o Barcelona, coincidindo com o início de suas dores na região púbica.

Na temporada 2024-2025, seu saldo não passou de três gols no mesmo período, enquanto agora ele dobra esses números ou os supera, demonstrando uma evolução extremamente acelerada na finalização das jogadas.

A habilidade de domínio de bola e finalização diante do gol está entre os aspectos que ele treina diariamente e aos quais dedicou uma atenção progressivamente crescente, o mesmo valendo para as faltas e os pênaltis.

Yamal não era especialista em bolas paradas, tanto que ficou abalado pelo pênalti que desperdiçou diante da Holanda nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA de 2025, ressaltando-se que, em partidas oficiais, ele só desperdiçou um único pênalti, diante do Girona, já que sua tentativa contra a Holanda ocorreu na disputa por pênaltis.

No que diz respeito às faltas, Lamine treina regularmente com Raphinha, Pedri, Olmo e Fermín após o fim dos treinos coletivos, num caminho semelhante ao percorrido por Messi, que não dedicava grande atenção a essa habilidade em seus primórdios, antes de aprender com dois mestres, Deco e Ronaldinho, chegando a perceber que a execução das bolas paradas é um elemento fundamental para elevar seus números artilheiros.

Lamine segue brilhando como um jogador criativo por excelência, pois se diverte ao realizar dribles bem-sucedidos ou passes precisos com o lado externo do pé em direção às arrancadas de Raphinha, Gordon e Adame, mas percebeu perfeitamente que a equipe, após as saídas de Lewandowski e Ferran, precisa muito de um forte impulso em seus números artilheiros.

O jogador também assimilou que os gols representam um pilar fundamental para reforçar suas chances de vencer a Bola de Ouro, prêmio pelo qual disputa com força. O período de votação se encerra após a partida entre Inglaterra e Espanha no estádio de Wembley, um palco ideal para exibir seu nome e evidenciar seu merecimento do título, e antes desse confronto tão aguardado, o jovem atacante disputa duas partidas, diante de Racing e Sevilla.

A jovem promessa refutou todas as especulações que apontavam para sua frustração ou raiva de si mesmo e dos outros após a Copa do Mundo, tendo declarado, poucos dias atrás, em resposta a perguntas sobre sua expressão séria durante a partida contra o Elche: "Passei o melhor verão da minha vida e estou feliz".

O jogador demonstrou sinais de recuperação e de um forte retorno durante o confronto contra o Athletic Bilbao, voando alto desde aquele momento. A diretoria do clube catalão percebeu a grande importância que a jovem estrela atribui à simbologia do prêmio, especialmente depois de ter ficado em segundo lugar apenas um ano antes.

Na condição de melhor jogador do Campeonato Espanhol, e ainda que não tenha sido mágico, mas decisivo e muito importante na Copa do Mundo, além de sua liderança da equipe no confronto contra o Atlético de Madrid apesar da eliminação em duas partidas que o time terminou com um jogador a menos, Joan Laporta deu sinal verde para lançar uma campanha de apoio oficial para que Lamine conquiste sua primeira Bola de Ouro em Londres no dia 26 de outubro próximo, depois de todas as instituições terem anunciado seu apoio a ele, enquanto o jogador segue brilhando com o estilo de um matador artilheiro.



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