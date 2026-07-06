Uma verdadeira tragédia... Tiroteio e feridos graves após a eliminação do México da Copa do Mundo

A eliminação do México, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pelas mãos da Inglaterra, provocou uma grande onda de indignação entre seus torcedores, o que resultou em distúrbios, incluindo tiroteios nos Estados Unidos e no México.

A seleção da Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória emocionante sobre o México por 3 a 2, em uma partida cheia de emoção e equilíbrio disputada no Estádio Azteca, na manhã desta segunda-feira, pelas oitavas de final.

Reportagens da imprensa dos Estados Unidos informaram que ocorreram tiroteios em três locais diferentes na cidade de Los Angeles, resultando em quatro feridos.

As autoridades informaram, segundo o jornal “AS”, que o incidente ocorreu próximo ao local onde uma multidão se reunia nas ruas após a partida da Copa do Mundo entre México e Inglaterra.

O Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles (LASD) informou que os quatro feridos foram levados ao hospital.

No estado de Veracruz, no México, ocorreu outro tiroteio. Pouco tempo depois da derrota da seleção mexicana para a Inglaterra, homens armados invadiram um bar e atiraram contra os clientes; foi confirmado que várias pessoas ficaram gravemente feridas.