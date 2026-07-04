Uma única posição em dúvida: a escalação prevista do Marrocos contra o Canadá

A seleção do Marrocos se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo, no estado do Texas, nos Estados Unidos, na noite de sábado, enquanto o técnico Mohamed Wahbi mantém a escalação que levou os “Leões do Atlante” às suas vitórias mais importantes na Copa do Mundo.

Segundo o site do canal “Al-Sharq”, há dúvidas apenas sobre a disponibilidade de um único jogador: o zagueiro Shadi Riad, que sofreu uma contusão no joelho durante a partida do Marrocos contra a Holanda.

Wahbi tranquilizou a imprensa sobre a saúde de Shadi Riad, explicando que sua condição passará por uma avaliação adicional, afirmando: “De modo geral, todos os jogadores estão em boa forma, e qualquer jogador que entrar em campo estará 100% pronto”.

O técnico do Marrocos conta com Ibrahim Díaz para romper a defesa do Canadá e fazer a diferença, enquanto a solidez da defesa e do meio-campo continuam sendo os principais pontos fortes dos “Leões”.

A escalação prevista do Marrocos é a seguinte:

Goleiro: Yassine Bounou

Defesa: Achraf Hakimi, Shadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Meio-campo: Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Ataque: Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz, Ismail Saibari