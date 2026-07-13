Uma surpresa bombástica... O Al-Hilal estuda se desfazer de Yassine Bounou!

Reportagens da imprensa revelaram uma surpresa de grande impacto: a possibilidade de o marroquino Yassine Bono deixar o Al-Hilal saudita, de acordo com a visão da diretoria sobre o futuro do “líder da Ásia”.

Bono havia se juntado ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Sevilla, da Espanha, e conseguiu levar o time a conquistar cinco títulos nacionais, além de ter tido um desempenho impecável em vários grandes eventos, com destaque para a Copa do Mundo de Clubes.

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No entanto, o jornalista Mohammed Al-Bakiri, próximo ao Al-Hilal, afirmou que a diretoria do “Al-Za’im” está avaliando a possibilidade de se desfazer de Bono e obter o maior lucro financeiro possível com sua venda, especialmente porque o goleiro marroquino está na mira de vários grandes clubes.

Ele explicou que Bono está na mira de clubes ingleses, espanhóis e turcos, o que levou a diretoria do Al-Hilal a considerar sua venda e a contar principalmente com o goleiro da seleção saudita, Mohammed Al-Owais, no futuro próximo.

O Al-Hilal chegou a um acordo com Mohammed Al-Owais, e o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias, após seu desempenho notável com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.