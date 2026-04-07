Uma surpresa agradável aguarda o Conselha contra o Neom

O Al-Ittihad de Jeddah se prepara para enfrentar o Neom na 29ª rodada do Campeonato Saudita de Profissionais, em meio a sinais positivos sobre a recuperação de um de seus principais jogadores da defesa.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” citou fontes internas do clube informando que o experiente zagueiro Ahmed Sharahili está fisicamente pronto, após ter participado normalmente do treino coletivo ontem, segunda-feira, em preparação para a partida marcada para quarta-feira.

Sharahili havia ficado de fora do último confronto contra o Al-Hazm por decisão técnica do técnico português Sérgio Conceição, que preferiu não expô-lo a esforço excessivo após seu retorno do estágio da seleção saudita.

Ele também ficou de fora do treino do último domingo pelo mesmo motivo, antes de se juntar aos companheiros na segunda-feira no campo do clube.

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O mesmo treino contou com a participação do atacante marroquino Youssef El-Nassiri, que atuou contra o Al-Hazm, mas ficou de fora do treino de domingo devido a um leve cansaço.

O Al-Ittihad enfrenta várias ausências importantes antes do confronto contra o Neom, já que perde Moussa Diaby devido ao cartão vermelho recebido na última partida e à consequente suspensão.

O atacante Saleh Al-Shehri também ficará de fora por lesão, enquanto a situação de Youssef El-Nassiri ainda não foi definida, já que ele sofre de fadiga muscular.

O atual campeão ocupa a sexta posição na tabela do campeonato, com 45 pontos, enquanto a comissão técnica espera aproveitar todas as opções disponíveis para melhorar sua posição nas rodadas restantes.