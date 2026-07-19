Uma série impressionante... A Espanha entra para a história passando pela Argentina

A seleção espanhola continuou a fazer história no cenário internacional ao conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, unindo a glória mundial a um recorde sem precedentes no futebol europeu.

De acordo com a rede britânica Squawka, especializada em estatísticas do futebol, a seleção espanhola tornou-se a seleção europeia com a maior sequência de jogos sem derrota na história do futebol internacional masculino, ao atingir 38 partidas consecutivas sem nenhuma derrota.

Durante essa sequência histórica, a seleção espanhola conquistou vitórias consecutivas contra grandes adversários, com um número limitado de empates, confirmando a estabilidade técnica que a equipe vive sob o comando do técnico Luis de la Fuente, que conseguiu formar uma nova geração que levou a “La Roja” de volta ao topo do futebol mundial.

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E o recorde não foi a única conquista, pois a conquista da Copa do Mundo conferiu ainda mais valor a essa sequência, depois que a Espanha encerrou o torneio como campeã, confirmando que seus recordes não eram meras estatísticas, mas um reflexo de sua superioridade dentro do campo.

Essa conquista reflete a magnitude do desenvolvimento pela qual a seleção espanhola passou nos últimos anos, ao conseguir combinar a filosofia tradicional de posse de bola com a rapidez nas transições ofensivas, contando com um grupo de jovens talentos que se impuseram no cenário internacional.

A seleção espanhola detém agora duas conquistas históricas ao mesmo tempo: o título da Copa do Mundo de 2026 e a mais longa sequência sem derrotas de uma seleção europeia na história do futebol internacional, confirmando que a “La Roja” vive um dos seus melhores momentos de toda a história.