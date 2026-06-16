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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma sequência impressionante... Deschamps se junta à lenda do Brasil em uma lista histórica

D. Deschamps
França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França
Senegal
EUA

O técnico francês continua participando da Copa do Mundo

Dédi Deschamps, técnico da seleção francesa, entrou para uma lista histórica na Copa do Mundo, após comandar os Bleus na partida contra o Senegal na noite desta terça-feira, na estreia da equipe na edição atual do torneio.

Deschamps disputou sua 20ª partida com a França na Copa do Mundo, tendo conquistado o título em 2018 e chegado à final da última edição, antes de ser derrotado pela Argentina.

A rede francesa “Stats Foot” informou que Deschamps se tornou o segundo técnico com mais partidas comandando a mesma seleção em Copas do Mundo.

O técnico francês está empatado com o brasileiro Mario Zagallo e o uruguaio Óscar Tabárez, que também comandaram suas respectivas seleções na competição.

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No topo dessa lista histórica está o alemão Helmut Schön, que comandou a seleção alemã em 25 partidas da Copa do Mundo.

Deschamps pode assumir sozinho a liderança desse recorde durante a edição atual do torneio.

De acordo com a rede “Opta”, Deschamps disputa a Copa do Mundo como técnico pela quarta vez, após ter participado das edições de 2014, 2018 e 2022, sendo superado apenas por Carlos Alberto Pereira (6) e Bora Milutinović (5), sabendo-se que Carlos Queiroz também iniciará, nas próximas horas, sua quinta participação.

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