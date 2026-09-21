Uma semana estranha no Camp Nou: Flick coloca o Barcelona em "modo avião"

O Barcelona realizará apenas 4 sessões de treino durante a data Fifa, diante da ausência da maior parte dos jogadores do time principal por conta de seus compromissos com as respectivas seleções nacionais, enquanto os atletas terão uma semana inteira de descanso antes de retomarem os treinamentos no próximo dia 5 de outubro.

A equipe catalã deixou o estádio Sánchez-Pizjuán com uma importante vitória sobre o Sevilla pelo placar de 3 a 1, encerrando esta etapa da temporada da melhor forma possível e com sensações positivas, antes de boa parte de seus jogadores viajarem para se juntar às seleções de seus países.

Hansi Flick enfrentará um desafio particular na condução dos treinos diários durante uma data Fifa mais longa que o habitual, já que terá à sua disposição apenas 6 jogadores do time principal: Gavi, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Gabriel Jesus, Bryan Ferreira e Szczesny.

A este grupo se juntarão os lesionados Joan García, Andreas Christensen e Frenkie de Jong, que continuarão seus programas de recuperação durante a data Fifa, sem participar dos treinos coletivos completos.

A segunda-feira foi dia de folga para a equipe, e Flick não foi até a cidade esportiva. Em contrapartida, Gavi compareceu de forma voluntária, enquanto Joan García e Christensen deram continuidade ao trabalho na fase de recuperação, e Fermín López chegou por um curto período para pegar alguns de seus pertences.

4 sessões de treino antes do descanso

O Barcelona retorna aos treinos na terça-feira e segue trabalhando até sexta-feira, em 4 sessões de treino consecutivas, antes de a equipe ter um longo descanso que vai de 28 de setembro a 4 de outubro.

Está previsto que os jogadores voltem aos treinos no dia 5 de outubro, preparando-se para a retomada das competições oficiais, após o fim da data Fifa e o retorno dos atletas convocados por suas seleções.

Raphinha entre o brilho e o cansaço

Raphinha será um dos jogadores do Barcelona mais afetados pelo cronograma da data Fifa, já que deixa a equipe em seu melhor momento desde o início da temporada, depois de marcar três gols contra o Sevilla e liderar a lista de artilheiros do campeonato.

O ponta brasileiro vive uma fase de brilho notável, e sua importância dentro do sistema do Barcelona aumentou, ao mesmo tempo em que seguem as negociações relacionadas à renovação de seu contrato com o clube.

Mas Raphinha não terá um descanso completo, pois o espera uma longa viagem à Austrália para se juntar à seleção do Brasil e disputar duas partidas amistosas, antes de retornar ao Barcelona para dar sequência a uma temporada que começou de forma brilhante.

E enquanto o Barcelona aproveitará a data Fifa para conceder dias de descanso a seus jogadores, Raphinha será obrigado a percorrer milhares de quilômetros com a seleção de seu país, antes de voltar novamente ao time de Hansi Flick e prosseguir em sua trajetória em uma temporada na qual espera manter seu nível diferenciado.