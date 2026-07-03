Uma reviravolta inesperada... Por que Posticoglou tirou a vitória das garras de Martínez?

Reportagens da imprensa revelaram o motivo pelo qual o Al-Nassr desistiu de contratar o espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, e optou pelo australiano Ange Postecoglou em seu lugar.

O Al-Nasr anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Postecoglou como técnico da equipe, sucedendo o português Jorge Jesus, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

O anúncio oficial foi uma surpresa para todos, especialmente porque o nome de Postecoglou não havia sido mencionado na mídia nas últimas horas, enquanto todas as especulações apontavam Roberto Martínez como o próximo técnico do Al-Nassr.

De acordo com o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, essa reviravolta ocorreu apenas nas últimas 72 horas, período em que se iniciaram as negociações com Postecoglou para comandar o Al-Nassr na próxima temporada.

O jornal esclareceu que Martínez era, de fato, o candidato para comandar a equipe, antes que a diretoria do Al-Nassr recuasse nessa decisão, alegando que o técnico espanhol havia exagerado em suas exigências financeiras, sem que houvesse um orçamento robusto para atendê-las.

O português José Semedo, diretor executivo do Al-Nassr, e seu compatriota Simão Coutinho, diretor esportivo, apresentaram alguns nomes alternativos, mas estes não agradaram à diretoria do clube, especialmente do ponto de vista financeiro.

A diretoria acabou optando por contratar Postojoglu, por ser a opção mais adequada do ponto de vista financeiro, já que suas exigências salariais se encaixavam no orçamento do clube.