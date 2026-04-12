Uma reviravolta espetacular... Sinner acaba com o mito de Alcaraz nas quadras de saibro!

Os courts de saibro de "Monte Carlo" marcaram a virada mais marcante na carreira do italiano Yannick Sinner, que conseguiu quebrar o domínio de seu rival espanhol Carlos Alcaraz, conquistando o título e assumindo a liderança do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) ao mesmo tempo.

Remontada histórica

Em uma partida de tirar o fôlego que durou duas horas e 15 minutos, Sinner provou seu valor como jogador “versátil” ao virar o jogo contra Alcaraz, o maior especialista em quadras de saibro.

O italiano venceu os dois sets por 7-6 e 6-3, em uma partida marcada pelo ritmo e pela força física, proclamando-se o novo rei das quadras vermelhas.

De volta ao topo

Com essa vitória, Sinner voltará oficialmente ao primeiro lugar do ranking mundial a partir de segunda-feira. Comentando sobre essa conquista, ele disse: “Voltar à liderança significa muito para mim, mas o mais importante é ter finalmente conseguido conquistar um grande título no saibro, o que representava um desafio especial para mim”.

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Com essa vitória, Siner volta sua atenção para os objetivos restantes da temporada de saibro, que são os torneios de Madri, Roma e Roland Garros, na tentativa de compensar seu fracasso do ano passado em Paris.

Recordes e sequência de vitórias

Sinner aproveitou a queda de Alcaraz, que defendia um saldo colossal de 4.330 pontos, para alcançar números impressionantes que refletem sua total preparação: 17 vitórias consecutivas desde o início da temporada atual, três títulos consecutivos em (Indian Wells, Miami e Monte Carlo), 22 vitórias consecutivas em torneios Masters (1.000 pontos) e quatro títulos consecutivos na categoria Masters, incluindo o título de Paris 2025 e os três últimos torneios.

Essa superioridade avassaladora põe fim à fase de dúvidas que cercou o tenista italiano no início do ano e confirma seu domínio absoluto no cenário do tênis mundial no momento.