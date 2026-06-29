Uma quantia astronômica... Quanto o Chelsea receberá com a contratação de Maresca como técnico do Manchester City?

O Chelsea encerrou o capítulo da saída de seu ex-técnico Enzo Maresca, mas não o deixou partir de mãos vazias, garantindo uma indenização financeira por meio de um acordo com o Manchester City, antes de emitir um comunicado com tom severo em relação ao técnico italiano — uma situação que gerou muita polêmica, coincidindo com o anúncio oficial de seu novo destino.

O Manchester City anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do italiano Enzo Maresca como técnico da equipe principal de futebol, com um contrato de três temporadas, o que o manterá no cargo até o verão de 2029, em uma iniciativa que marca o início de uma nova etapa para o clube inglês.

O Manchester City afirmou, em comunicado oficial, que Maresca retorna ao clube pela terceira vez em sua carreira, após ter construído uma trajetória de treinador notável nos últimos anos, reiterando sua total confiança na capacidade do técnico italiano de dar continuidade à trajetória de sucessos.

Por sua vez, o Chelsea divulgou um comunicado oficial no qual atacou seu ex-técnico Enzo Maresca, logo após o anúncio da contratação por parte do Manchester City, expressando seu descontentamento com a forma como ocorreu sua saída.

Além disso, revelou ter chegado a um acordo com o Manchester City que incluiu o recebimento de uma indenização financeira, bem como um acordo separado com o técnico italiano, pelo qual este se comprometeu a pagar uma indenização ao clube, sem divulgar detalhes ou valores.

Por sua vez, a BBC revelou que o Chelsea recebeu uma indenização no valor de 17 milhões de libras esterlinas do Manchester City em troca da rescisão do contrato de Maresca e de sua transferência para assumir a liderança técnica da equipe.

O Manchester City espera que o retorno de Maresca marque o início de uma nova era de sucessos, por meio da continuação da forte disputa pelos títulos nacionais e continentais e do fortalecimento da identidade ofensiva que tem caracterizado o time nos últimos anos.