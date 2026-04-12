Após a vitória do Barcelona no clássico catalão, Lamine Yamal enviou uma mensagem contundente nas redes sociais ao seu tradicional rival, o Espanyol.

Isso ocorre em um momento em que o jovem jogador se prepara para um confronto decisivo na Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid na próxima terça-feira, em meio a uma agenda lotada de jogos.

O Barcelona venceu ontem o clássico catalão contra o Espanyol por 4 a 1, ampliando a vantagem sobre o rival Real Madrid para 9 pontos a 7 rodadas do fim da La Liga.

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. Após a partida, Yamal decidiu tocar em um ponto sensível ao publicar uma série de fotos do jogo em sua conta no Instagram e, em seguida, zombou do Espanyol, escrevendo: “Eles têm que engolir a derrota... como sempre”.

E acrescentou: “Barcelona (a cidade) está em azul e vermelho”.

Nem Yamal nem Pedri tiveram descanso, já que jogaram os 90 minutos ontem, 72 horas antes da partida contra o Atlético de Madrid na volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

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Yamal deu dois passes decisivos que deram ao Barcelona o primeiro e o segundo gols, marcados por Ferran Torres, antes de aliviar ele mesmo a pressão sobre o time catalão ao ampliar a vantagem com o terceiro gol, depois que o placar ficou em 2 a 1 entre os minutos 56 e 87, Rashford marcou o quarto gol dois minutos depois, encerrando a partida com uma goleada de 4 a 1.