A Argélia tem uma chance real de vencer a Argentina, na madrugada desta quarta-feira, na primeira partida do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, segundo as previsões da empresa de consultoria “Avisia”.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, embora a seleção argentina tenha uma ligeira vantagem estatística na previsão final (57% contra 43%), a inteligência artificial aponta para um fator que pode mudar completamente o rumo da partida: a preparação física.

O site acrescentou que, com um índice de preparação física estimado em 85%, contra apenas 81% do atual campeão, a seleção da Argélia chega a essa partida em uma condição física muito superior, em um torneio em que as partidas costumam ser decididas por detalhes físicos.

Essa diferença pode permitir que os argelinos mantenham um alto nível de desempenho ao longo dos 90 minutos e obriguem a seleção argentina, considerada mais exausta, a pagar o preço por seu desgaste atual.

Além disso, o “Avicia”, que colabora ocasionalmente com o site “Foot Mercato”, aponta que a incerteza em relação à defesa argentina e a necessidade de dosar alguns jogadores no início do torneio podem enfraquecer o equilíbrio habitual dos Albicelestes.

Essa análise destaca um cenário muito mais aberto do que a situação atual das duas seleções sugere. É verdade que a Argentina ainda conta com a vantagem da experiência, da solidez mental, do histórico de conquistas e da habilidade coletiva, impulsionada especialmente pela influência decisiva de Lionel Messi.

Mas a Argélia constitui um adversário perigoso graças ao seu estilo direto e à capacidade de lançar contra-ataques rápidos, além de sua geração ofensiva capaz de realizar jogadas fulminantes e devastadoras.

Para a empresa “Avisia”, especializada em inteligência artificial e soluções de dados, a preparação física da seleção da Argélia é o fator decisivo nesta partida: quanto mais o jogo se prolongar, maior será o impacto da diferença física no resultado.

Embora as previsões iniciais ainda apontem para uma vitória da Argentina com 57% de probabilidade, a inteligência artificial acredita que a Argélia possui todos os ingredientes para causar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo e abalar a confiança da seleção favorita ao título.







