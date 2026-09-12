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XaviGetty Images
Siep Engelen

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Uma opção a menos para Xavi: internacional da seleção holandesa está fora e teme lesão grave

Países Baixos
Aston Villa x Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Premier League
Xavi Hernández
I. Maatsen

Ian Maatsen pode ter sofrido uma lesão grave neste sábado. O jogador com uma única partida pela seleção da Holanda deixou o campo durante Aston Villa x Nottingham Forest (1 a 2) e, segundo o técnico Unai Emery, pode se tratar de uma lesão séria.

Aos 80 minutos, Maatsen se deu mal após uma entrada dura de James McAtee. O holandês ficou caído com muitas dores no tornozelo e precisou deixar o gramado lesionado. 

Como Emery já havia feito todas as substituições, o Villa terminou a partida com um homem a menos. Já perto do fim, em parte por isso, acabou sofrendo o decisivo 2 a 1 de Igor Jesus. Para frustração do treinador espanhol. 

“A lesão de Maatsen foi um momento crucial, porque a entrada foi dura. Jogamos os últimos quinze minutos com um homem a menos por causa de uma entrada”, disse ele na coletiva de imprensa.

Segundo Emery, portanto, deveria ter havido uma intervenção do VAR. “Acho que deveria ter sido cartão vermelho. Se eu fosse o VAR ou o árbitro, teria dado cartão vermelho”, avaliou. 

Ainda não há clareza sobre a lesão de Maatsen, mas, segundo Emery, o cenário não é bom. “Ainda não sei ao certo, mas, pelas informações que tenho, ele tem uma lesão no tornozelo. Pode demorar muito tempo.” 

Isso seria uma péssima notícia para o lateral-esquerdo, que havia começado bem a nova temporada. Com a proposta ofensiva do técnico Xavi, Maatsen certamente estava no radar para a convocação da seleção da Holanda, mas isso agora pode ir por água abaixo.

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