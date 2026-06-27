Uma onda de lesões atinge a Austrália antes do confronto contra o Egito na Copa do Mundo

A seleção australiana sofreu um duro golpe antes do tão aguardado confronto contra a seleção egípcia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após se confirmar a ausência de dois de seus principais jogadores até o final da participação da equipe no torneio.

A seleção egípcia havia garantido oficialmente sua classificação para as oitavas de final após terminar em segundo lugar no Grupo 7, com cinco pontos, marcando assim um confronto com a seleção australiana na próxima sexta-feira.

A seleção australiana não contará com o experiente ponta Matthew Leckie, que sofreu uma lesão durante o confronto contra os Estados Unidos na segunda rodada da fase de grupos — lesão que também o impediu de disputar a última partida contra o Paraguai.

Além disso, a comissão técnica liderada por Tony Popović sofreu um novo revés após a lesão no músculo posterior da coxa do lateral-direito Jacob Itagliano durante os treinos coletivos, apesar de ele ter participado normalmente das partidas anteriores da seleção no torneio.

A Federação Australiana de Futebol confirmou, por meio de um comunicado publicado em suas contas oficiais nas redes sociais, que Leki e Itagliano não poderão participar das demais partidas da seleção durante a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Tony Popović não poderá substituir os jogadores lesionados, já que o regulamento do torneio permite a substituição de jogadores lesionados apenas 24 horas antes da primeira partida da seleção na competição, o que obriga a Austrália a continuar sua trajetória com o elenco atual.

A Federação Australiana de Futebol declarou em comunicado: “Todos na Federação Australiana de Futebol e na seleção dos Socceroos desejam boa sorte a Jacob e Matthew em sua recuperação e agradecem a ambos por suas contribuições durante a trajetória da seleção na competição”.

Matthew Leckie havia começado o torneio no banco de reservas na partida de estreia contra a Turquia, antes de entrar em campo por 61 minutos no confronto contra os Estados Unidos, durante o qual sofreu a lesão.

Já Jacob Itagliano foi titular na primeira partida contra a Turquia, atuando como ponta-direita, e também foi titular contra os Estados Unidos, atuando como lateral-direito, antes de se lesionar durante os treinos que antecederam o confronto contra o Paraguai.