Uma nova marca para Messi: primeiro jogador do futebol espanhol a somar 500 vitórias

Argentino precisou de apenas 710 jogos para bater marca histórica no futebol espanhol

Lionel Messi não cansa de bater recordes. Na tarde desta quinta-feira (30), o argentino ajudou o a vencer o Leganes, por 5x0, pela , e se tornou o primeiro jogador da história do futebol espanhol a atingir a marca de 500 vitórias na carreira.

O argentino anotou dois gols na partida. O primeiro deles, ao melhor estilo Messi, recebendo passe em profundidade pela direita, cortando para o meio e batendo para o gol. O segundo, driblando o goleiro e empurrando para marcar. O camisa dez ainda viu Lenglet, Griezmann e Arthur completarem o placar.

HIGHLIGHTS 3/5 | After halftime, it was time for Leo #Messi to get onto the scoresheet, and in MINUTE 59 the goat took this long pass from @DeJongFrenkie21 and made it 3-0 ... GOOOOAL! pic.twitter.com/goU8VCxzJf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Vencedor de seis bolas de ouro, os números do atacante impressionam a qualquer um. O craque precisou de apenas 710 jogos para bater a marca das 500 vitórias, anotando nada mais nada menos do que 622 gols.

HIGHLIGHTS 5/5 | And finally, in MINUTE 89, it was time for #Messi to be, well, #Messi. The goat added an emphatic exclamation point (❗️) with this strike to round out the scoring as Barça cruised to a 5-0 win at Camp Nou ... GOOOOAL! 🤯 pic.twitter.com/3vCSHsQs9r — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Aos 32 anos, Messi certamente ainda terá algumas temporadas pela frente para seguir melhorando suas marcas e batendo novos recordes. Agora, o Barcelona segue tranquilo para a próxima fase da Copa do Rei e continua na segunda colocação do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder .