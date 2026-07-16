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Lamine YamalGetty Images

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Uma noite sombria... Messi e Yamal cercam o Real Madrid na final da Copa do Mundo!

Argentina
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L. Yamal
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Um de seus adversários vai levantar a Copa do Mundo

No próximo domingo, os olhos do mundo estarão voltados para a final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá a Argentina e a Espanha, em um confronto com dimensões simbólicas que vão além da competição futebolística, já que reúne um ícone histórico do Barcelona e um dos seus maiores talentos em ascensão.

Essa final ocorre em um momento em que todas as seleções que contam com jogadores do Real Madrid já foram eliminadas da competição — desde o Brasil, liderado por Vinícius Júnior, até a Inglaterra, liderada por Jude Bellingham, passando pela Alemanha, liderada por Antonio Rüdiger, e pela Turquia, liderada por Arda Güler —, fazendo com que o time do Real Madrid esteja praticamente ausente do cenário final da Copa do Mundo.

Essa situação levou algumas vozes da mídia espanhola, com destaque para o jornalista Cristóbal Soria, a comentar com ironia sobre o cenário, considerando que a final de domingo será uma celebração exclusiva para a torcida do Barcelona, independentemente de Messi ou Yamal conquistarem o título.

Na noite em que todas as suas apostas fracassaram, os madridistas se viram completamente fora de cena, na final dos sonhos entre o ícone histórico do Barcelona e seu talento atual.

E o conhecido jornalista espanhol Cristóbal Soria não perdeu a oportunidade de ironizar a torcida do Real Madrid, afirmando que o único representante que lhes restava na final era Marc Cucurella, que havia se juntado recentemente ao time.

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Em um vídeo polêmico, no qual aparece de cama e com sinais de abalo no rosto, Soria disse: “A punição é da mesma natureza que a ação... Como as lendas do Real Madrid passaram a noite? Como tudo se virou contra vocês! No domingo, um dos inimigos das lendas do Real Madrid erguerá a Copa do Mundo: ou Messi ou Lamine Yamal”.

O jornalista acrescentou, em tom sarcástico: “E quanto aos especialistas que torciam pelo Brasil, liderado por Ancelotti e Vinícius, pela Inglaterra, liderada por Bellingham, pela Alemanha, liderada por Rüdiger, e pela Turquia, liderada por Güler? Bem, essa é a realidade agora... Ou Lamine Yamal ou Messi vai levantar a taça no domingo, e os especialistas vão assistir de casa”.

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