Uma noite de relembranças... Será que o Marrocos vai se vingar da Holanda?

A seleção marroquina se prepara para um confronto decisivo contra a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que colocará os “Leões do Atlante” diante de um desafio difícil para superar os “Moinho de Vento” e garantir a vaga nas oitavas de final.

O Estádio de Monterrey sediará o tão aguardado confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez na história em uma organização conjunta entre os Estados Unidos, o Canadá e o México.

A seleção marroquina tem apresentado um desempenho consistente nesta edição da Copa do Mundo, consolidando sua posição como uma das principais seleções do cenário mundial, graças a um estilo que combina disciplina tática e espírito de luta.

Os “Leões do Atlas” demonstraram grande coesão diante das grandes seleções, após terem iniciado sua trajetória com um valioso empate contra o Brasil por 1 a 1, em partida que confirmou sua prontidão para competir com força, antes de conquistarem a vitória sobre a Escócia por 1 a 0, e, em seguida, derrotassem o Haiti por 4 a 2, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final.

Por outro lado, a seleção holandesa teve uma excelente fase de grupos, tendo estreado com um empate emocionante contra o Japão por 2 a 2, antes de golear a Suécia por 5 a 1 e, por fim, encerrar suas partidas com uma vitória merecida sobre a Tunísia por 3 a 1.

Este confronto traz à memória a única vez em que as duas seleções se enfrentaram em uma Copa do Mundo, quando se encontraram na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, na fase de grupos no estádio “Citrus Bowl”, onde a partida terminou com a vitória da seleção holandesa por 2 a 1.

Naquela ocasião, os gols da Holanda foram marcados por Dennis Bergkamp, aos 43 minutos, e Brian Roy, aos 77, enquanto Hassan Nazer marcou o único gol da seleção marroquina aos 47 minutos. Essa partida continua sendo o único confronto entre as duas seleções na história da Copa do Mundo, antes que o encontro se repita, 32 anos depois, na edição de 2026.