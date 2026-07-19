A seleção da Inglaterra conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, após derrotar a França por 6 a 4 em uma partida emocionante disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. Com isso, os “Três Leões” encerraram sua participação no torneio da melhor maneira possível, enquanto a França terminou em quarto lugar.

A seleção inglesa entrou com tudo na partida, e Declan Rice abriu o placar logo aos três minutos com um chute forte, antes de Ezri Konsa ampliar a vantagem com um segundo gol de cabeça precisa aos 18 minutos, em seguida, Bukayo Saka continuou a brilhar ao marcar o terceiro gol aos 37 minutos, antes de o próprio jogador voltar a marcar o quarto nos acréscimos do primeiro tempo, encerrando a primeira etapa com a Inglaterra vencendo por 4 a 0.

No segundo tempo, a seleção francesa tentou uma forte reação: Kylian Mbappé diminuiu a diferença ao marcar o primeiro gol aos 48 minutos; em seguida, Bradley Barcola marcou o segundo aos 54 minutos; e Mbappé voltou a marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro da França aos 66 minutos, reacendendo a partida.

Mas a Inglaterra recuperou o equilíbrio rapidamente, depois que Bukayo Saka completou o hat-trick ao marcar o quinto gol de pênalti aos 87 minutos, enquanto Ousmane Dembélé marcou o quarto gol da França aos 90+6, antes de Jude Bellingham marcar o sexto, encerrando o confronto emocionante com a vitória da Inglaterra por 6 a 4.

A partida contou com um desempenho notável de Saka, que marcou três gols, enquanto Mbappé continuou a fazer história ao marcar dois gols, elevando sua contagem para 22 gols na história da Copa do Mundo, assumindo sozinho a liderança dos maiores artilheiros da competição, Além disso, ele consolidou a liderança na artilharia da edição de 2026 com 10 gols, apesar da derrota de sua seleção.

Veja a seguir o resumo da partida entre Inglaterra e França



