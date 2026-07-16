Uma mudança radical... Zidane quer aumentar a presença feminina na seleção francesa

Começou a contagem regressiva para o início da era de Zinedine Zidane como técnico da seleção francesa, sucedendo Didier Deschamps, que comanda os “Galo” desde 2012.

Deschamps se prepara para comandar os “Galo” em sua última partida, na madrugada do próximo domingo, contra a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026; depois disso, Zidane assumirá oficialmente o cargo.

Embora alguns detalhes administrativos ainda estejam sendo finalizados, o futuro técnico da seleção francesa já tem uma visão clara da mudança radical que pretende promover, de acordo com o site “Foot Mercato”.

Zidane recusou todas as propostas que lhe foram feitas desde que deixou o Real Madrid em 2021, a fim de realizar seu maior sonho: comandar a seleção francesa. E, em poucos dias, esse sonho se tornará realidade.

Mas, além das questões contratuais, Zidane se prepara para uma mudança radical no aspecto esportivo. Segundo o canal “RMC Sport”, ele pretende mudar os hábitos arraigados ao longo dos últimos quatorze anos, implementando uma estrutura de treinamento totalmente nova.

Sua ideia consiste em contar com uma comissão técnica muito grande, que pode chegar a mais de 25 pessoas, algo sem precedentes na história da seleção francesa.

Essa opção representará um grande investimento para a Federação, é claro, mas demonstra a determinação de Zinedine Zidane em não deixar nada ao acaso.

Zidane também pretende dar maior importância à análise de desempenho e aos dados estatísticos, e o ex-técnico do Real Madrid deseja fortalecer o departamento de dados da seleção francesa.

Além disso, o ex-jogador do Bordeaux e da Juventus quer aumentar o número de mulheres em sua comissão técnica, especialmente em funções especializadas.

Embora nomes de vários vencedores da Copa do Mundo de 1998, como Fabien Barthez, sejam citados regularmente como possíveis integrantes de sua comissão técnica, nenhum nome foi confirmado oficialmente até o momento.