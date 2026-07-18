"Uma maldição assustadora desde 2018"... Será que ela vai afetar Messi e seus companheiros?

O confronto entre Argentina e Espanha, amanhã à noite, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, representa mais do que apenas uma disputa pelo título, já que paira sobre a “Tango” uma estranha maldição que começou na Copa do Mundo da Rússia de 2018, segundo a qual qualquer seleção que vença a Inglaterra por 2 a 1 nas fases eliminatórias acaba perdendo a final.

Segundo o jornal “Marca”, essa maldição atingiu a Croácia na Copa do Mundo da Rússia de 2018 e a França no Catar de 2022, depois que ambas derrotaram os “Três Leões” pelo mesmo placar, antes de perderem a final para a França e a Argentina, respectivamente.

O fenômeno se repetiu nas semifinais da edição atual, quando a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, o que a coloca em situação de risco diante da Espanha, em meio a questionamentos sobre se ela quebrará a maldição ou se se tornará sua terceira vítima.

A sequência começou nas semifinais da Copa do Mundo da Rússia de 2018, quando a Inglaterra abriu o placar logo no início contra a Croácia, mas a surpresa do torneio empatou e decidiu o confronto com um gol de Mandžukić na prorrogação, antes de ser derrotada na final pela França por 4 a 2.

No Catar 2022, a França enfrentou a Inglaterra nas quartas de final, e os “Galo” abriram o placar antes de Kane empatar de pênalti; porém, Giroud restabeleceu a vantagem aos 78 minutos, e o atacante inglês perdeu um segundo pênalti aos 84, encerrando a partida em 2 a 1 para a França.

Mas, assim como a Croácia, a França perdeu a final para a Argentina em uma partida épica que terminou nos pênaltis, após um empate em 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação, apesar do hat-trick histórico de Mbappé.

No entanto, a história dá à Argentina um vislumbre de esperança, já que ela já havia quebrado essa maldição na Copa do Mundo do México de 1986, quando derrotou a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final com os famosos gols de Maradona — um deles com a “Mão de Deus” e o outro com uma jogada lendária —, antes de conquistar o título ao derrotar a Alemanha.

O Brasil repetiu o cenário argentino na Copa do Mundo de 2002, quando venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final com gols de Rivaldo e Ronaldinho, e conquistou a quinta estrela após derrotar a Alemanha na final com dois gols de Ronaldo.

O confronto de amanhã, domingo, continua sendo um verdadeiro teste para a capacidade da Argentina de quebrar a maldição que a persegue desde 2018, ou se ela se juntará à lista de vítimas e perderá a chance de adicionar a quarta estrela à sua camisa azul e branca.