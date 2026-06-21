Uma longa saga... Quando Neymar vai jogar na Copa do Mundo de 2026?

O treino da seleção brasileira neste domingo representou mais um passo importante para encerrar uma longa saga: a “participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026”.

Houve dias de trabalho em campo, embora com algumas restrições nos treinos; no entanto, Neymar participou ativamente neste domingo, de forma normal, junto com o restante dos jogadores nos treinos da Seleção.

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Escócia na madrugada da próxima quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sabendo-se que a Seleção do Brasil soma 4 pontos após o empate com o Marrocos (1 a 1) e a vitória sobre o Haiti (3 a 0).

A ESPN Brasil informou que Neymar entrou em campo usando tênis, realizou os exercícios de aquecimento com o grupo e participou dos treinos com a bola, que foram abertos à imprensa para filmagem; como de costume, os jornalistas deixaram o campo de treinamento após 15 minutos.

Espera-se, a menos que surja algum imprevisto de última hora, que Neymar participe dos dois treinos e esteja à disposição da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti para a partida contra a Escócia.

Neymar não joga desde 17 de maio, quando ainda estava no Santos, um período de inatividade que o impede de ter um papel decisivo contra a seleção escocesa; é provável que ele comece no banco de reservas e, na melhor das hipóteses, entre nos minutos finais.