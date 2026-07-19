Faltam apenas algumas horas para que os fãs de futebol assistam à final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá Espanha e Argentina em um confronto muito aguardado pelo título desta edição, em meio à expectativa mundial para saber quem será o novo campeão.

Apesar da grande equanimidade entre as duas seleções ao longo de sua trajetória no torneio, a inteligência artificial aponta uma ligeira vantagem para a seleção espanhola, ressaltando que esta é uma das finais mais equilibradas dos últimos anos.

De acordo com uma análise baseada no desempenho, nos resultados recentes, nos dados estatísticos, na qualidade das chances criadas e sofridas, além do valor técnico dos jogadores, as porcentagens de chances de conquista do título ficaram da seguinte forma:

Espanha: 55%, Argentina: 45%.

A ligeira vantagem espanhola se deve ao excelente desempenho coletivo apresentado pela seleção ao longo do torneio, além de sua capacidade de impor seu estilo e manter a posse de bola diante de grandes adversários, sem esquecer o brilho de vários de seus jovens astros, com destaque para Lamine Yamal.

Por outro lado, a Argentina continua sendo um adversário que não pode ser subestimado, depois de ter comprovado sua capacidade de decidir grandes confrontos, valendo-se da experiência de seus jogadores e de sua personalidade forte nas fases eliminatórias — o que torna qualquer vantagem numérica insuficiente para definir quem será o campeão antes do apito final.

A inteligência artificial considera que a diferença entre as duas seleções é extremamente pequena e que o primeiro gol marcado por qualquer uma delas pode mudar completamente o rumo da partida, especialmente considerando que ambas as equipes contam com jogadores capazes de decidir o jogo com uma única jogada.

Embora a inteligência artificial conceda uma ligeira vantagem à Espanha, a partida permanece aberta a todas as possibilidades, em uma final que deve ser decidida por pequenos detalhes, mais do que por quaisquer diferenças técnicas ou estatísticas.

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