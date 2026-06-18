Uma inovação não convencional nos treinos dos goleiros da seleção saudita

A comissão técnica da seleção saudita utilizou um método de treinamento inovador e incomum, molhando o chão da área de gol com água e sabão para aprimorar a velocidade de reação dos goleiros.

Isso ocorreu durante a sessão de treinamento realizada pela seleção na quinta-feira na cidade de Austin, nos Estados Unidos, em preparação para o confronto contra a Espanha no próximo domingo, válido pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” observou, durante o primeiro quarto da sessão de treino aberta ao público, o treinador dos goleiros estendendo um tapete branco diante da linha de seis jardas e, em seguida, molhando-o com uma mistura de água e sabão.

Em seguida, as bolas foram lançadas para bater na superfície molhada, o que as fazia deslizar e mudar de trajetória de forma repentina, em um exercício que visa testar a capacidade dos goleiros de lidar com bolas traiçoeiras e melhorar seus reflexos.

Antes do início da sessão de treino no campo “Q2”, o técnico grego Georgios Donis realizou uma breve reunião com os jogadores, que durou menos de cinco minutos, na presença apenas da comissão técnica.

As etapas do treino incluíram exercícios de aquecimento, posse de bola e aspectos táticos específicos para a partida contra a Espanha, antes de encerrar com um treino de simulação intenso.

Está previsto que a seleção realize um treino totalmente fechado à imprensa na sexta-feira, seguindo depois para a cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, para enfrentar os campeões europeus.

Vale lembrar que a seleção saudita, conhecida como “Os Verdes”, estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai na madrugada da última terça-feira.