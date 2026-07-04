Uma grande surpresa está sendo preparada para a seleção de Cabo Verde

A seleção de Cabo Verde se prepara para voltar ao seu país em meio a uma grande atmosfera de comemoração, após sua honrosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, em uma partida emocionante que terminou com a vitória do campeão mundial por 3 a 2 na prorrogação, depois que a seleção das ilhas esteve perto de causar uma das maiores surpresas do torneio.

A seleção parte hoje, sábado, dos Estados Unidos com destino à capital, Praia, onde deve chegar amanhã, domingo, para ser recebida por milhares de torcedores que celebrarão o desempenho notável da equipe na Copa do Mundo.

A seleção de Cabo Verde teve um desempenho heroico no torneio, empatando sem gols com a Espanha e a Arábia Saudita, depois arrancando um empate de 2 a 2 contra o Uruguai, antes de perder por pouco para a Argentina em uma partida que foi para a prorrogação, despedindo-se da competição de cabeça erguida após uma atuação que conquistou o respeito das torcidas em todo o mundo.

Espera-se que os jogadores sejam recebidos no aeroporto de Praia por uma delegação oficial do governo, antes de percorrerem as ruas da capital em um grande desfile comemorativo, seguido por uma cerimônia popular com discursos oficiais, dos quais participará o goleiro Fozinha, além de apresentações musicais e celebrações populares que expressam o orgulho do país pelo que a seleção conquistou em sua primeira participação histórica nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Essa recepção é uma homenagem ao espírito de luta demonstrado pelos jogadores de Cabo Verde, que escreveram uma nova página na história do futebol africano e mundial com seu desempenho excepcional e sua coragem diante das grandes seleções.