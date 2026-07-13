"Uma grande decepção"... Bernardo Silva quebra o silêncio após a eliminação da Copa do Mundo

Bernardo Silva, astro da seleção de Portugal, quebrou o silêncio dias após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para a Espanha por 1 a 0 nas oitavas de final.

Os jogadores de Portugal foram alvo de críticas generalizadas após o fraco desempenho no torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e a eliminação nas oitavas de final com uma derrota frustrante para a Espanha.

Bernardo Silva disse, em sua conta no Instagram: “Uma Copa do Mundo frustrante e uma grande decepção por o torneio ter acabado tão rápido, mais rápido do que imaginávamos”.

E concluiu: “Foi e continuará sendo uma grande honra representar nossa seleção nacional. Muito obrigado ao povo português pelo apoio e pela esperança que nos deu”.







