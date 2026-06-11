Uma exceção surpreendente... Lei de um estado americano choca o astro do Les Bleus

A seleção francesa está realizando seu principal estágio na cidade de Boston, mas as leis relativas aos menores de 21 anos no estado americano de Massachusetts são muito claras e rigorosas.

A seleção francesa está hospedada no hotel Four Seasons, conhecido por possuir uma área de bares e bebidas animada e famosa na cidade, da qual os jogadores franceses podem aproveitar durante seu tempo livre.

A lei do estado de Massachusetts determina que pessoas com menos de 21 anos estão estritamente proibidas de entrar em qualquer estabelecimento que não sirva comida, mesmo que estejam acompanhadas por um adulto e mesmo que não consumam bebidas alcoólicas.

De acordo com o jornal “AS”, citando a RMC Sports, a lei do estado de Massachusetts está causando um problema para Warren Zaire-Emery, estrela da seleção francesa de 20 anos.

O "As" acrescentou: "Todos os jogadores da França poderão entrar nessa área, com exceção de Zaire-Emery".

O jogador versátil, em quem o técnico Luis Enrique confia no Paris Saint-Germain, completou 20 anos em março passado e, por isso, não poderá acompanhar seus companheiros àquela área dentro do hotel.

Embora essa lei não afete os planos esportivos básicos de um dos principais jogadores do técnico Deschamps durante a Copa do Mundo, ela criou uma situação que chamou a atenção nos dias que antecedem a partida de estreia da França contra o Senegal.

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