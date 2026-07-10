Uma estrela de Libra... Como Mbappé domou os “Leões do Marrocos”?

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, chamou muita atenção na noite da vitória sobre o Marrocos, com dois gols sem resposta, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O experiente artilheiro francês conseguiu marcar o primeiro gol aos 60 minutos com um chute fulminante que Yassine Bounou não conseguiu defender.

Apesar do excelente desempenho dos astros da seleção francesa, Mbappé foi o jogador que mais se destacou no time, como de costume... Mas como ele conseguiu isso?

O principal motor da França

Apesar de ter perdido um pênalti no primeiro tempo, Kylian Mbappé não se abalou com a chance perdida e continuou desempenhando seu papel como uma das armas mais perigosas do ataque da França, tornando-se o principal motor das jogadas dos Gauleses contra o Marrocos.

Considerando a escalação anunciada, Mbappé apareceu na ponta de lança, mas seus movimentos em campo revelaram um papel totalmente diferente; ele atuou como um atacante livre, sem se prender a uma posição específica, movimentando-se entre as linhas e os espaços em busca de brechas na organização defensiva marroquina.

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O capitão da França tendia constantemente para o lado esquerdo, onde penetrava em profundidade no campo por meio de trocas de passes com Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, antes de tentar finalizar as jogadas com chutes à meta de Yassine Bono.

Os movimentos constantes de Mbappé forçaram a defesa marroquina a recuar e criaram espaços para seus companheiros, confirmando mais uma vez que ele não é apenas um artilheiro, mas um elemento tático capaz de criar perigo de diversas maneiras.

Desmontando as linhas marroquinas

Mbappé foi o jogador da seleção francesa que mais se destacou na frente do gol; ele parecia um cavalo que disparava como uma flecha na corrida para chegar à linha de chegada, mas o brilhantismo de Bono impediu que marcasse mais de um gol.

No entanto, Mbappé precisou apenas de um pequeno espaço à frente da grande área para balançar as redes, um erro que o Marrocos cometeu claramente ao deixar espaço para o astro francês, que recebeu a bola na entrada da grande área e disparou um foguete estrondoso para o gol.

O gol de Mbappé serviu para desorganizar as linhas compactas do Marrocos; em seguida, os “Leões” partiram em busca do empate, mas foi uma aventura diante do ataque avassalador dos “Galo”, quando Ousmane Dembélé aproveitou o espaço e marcou o primeiro.

Melhor jogador da partida

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu conceder a Mbappé o prêmio de melhor jogador da partida entre Marrocos e França, já que ele marcou um gol e deu uma assistência.

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Mbappé chutou quatro vezes ao gol marroquino, sendo duas vezes na trave ou na rede, e desperdiçou duas chances perigosas, com uma média de gols esperados de “1,33”.

Mbappé recuperou a liderança na artilharia da atual edição da Copa do Mundo, com 8 gols, empatado com o argentino Lionel Messi.







